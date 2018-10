Un Lion de l’Atlas choque le Wydad de Casablanca

Sa convocation, par le sélectionneur national Hervé Renard, face aux Iles Comores pour le compte des 3 ème et 4 ème journées des éliminatoires de la CAN 2019 avait d’ailleurs suscité une vague de colère du côté des supporters qui ont pointé son manque de compétitivité. Si Boussoufa reste sans club, il risque vraiment de rater la prochaine Coupe d’Afrique prévue au Cameroun à l’été 2019.

