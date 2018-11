Un Lion de l’Atlas a reçu un grand cadeau (PHOTO)

Julen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid.

Avec 7 points, le Maroc occupe la deuxième place du groupe B, une unité derrière son prochain adversaire et 3 devant le Malawi. Durant la première journée, le Maroc s’était incliné face au Cameroun (0-1), avant d’écraser le Malawi par 3 buts à 0. Lors de la troisième journée, les Nationaux s’étaient imposés à la peine face aux Comores (1-0). Quelques jours plus tard, ils étaient allés chercher un nul sur la pelouse du même adversaire (2-2).

Rappelons par ailleurs que les hommes d’Hervé Renard affronteront ce vendredi lors de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, l’équipe du Cameroun.

Le 2e gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a été récompensé par les dirigeants de son club, le Gérone FC, pour ses bonnes performances faisant de lui le meilleur gardien de Liga et donc meilleur joueur du mois d’octobre, avec son club.