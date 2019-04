L’international tchèque Josef Sural tué dans un accident

L’international tchèque du club turc d’Alanyaspor, Josef Sural, est décédé dans un accident de la circulation survenu au retour d’un match de championnat en Turquie, a indiqué lundi son équipe.

L’accident s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi au retour d’un déplacement d’Alanyaspor sur le terrain de Kayserispor (1-1), selon la même source. “Notre joueur tchèque Josef Sural, qui avait été grièvement blessé dans l’accident d’un minibus ramenant sept de nos footballeurs (…), n’a pas pu être sauvé en dépit de tous les efforts déployés à l’hôpital”, a souligné l’Aytemiz Alanyaspor dans un communiqué.

Sural et six de ses coéquipiers avaient choisi de louer un minibus privé avec chauffeur pour rentrer à Alanya, le reste des joueurs et les membres du staff rentrant avec le car de l’équipe ou leurs propres véhicules, a précisé l’agence de presse “Anadolu”. Les six autres joueurs présents dans le minibus ont été légèrement blessés et parmi eux figurent notamment l’attaquant sénégalais Papiss Cissé, l’international ghanéen Isaac Sackey et le défenseur anglais Steven Caulker.

Le chauffeur du véhicule a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte. Dans une déclaration à la presse, le président du club d’Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, a estimé que le chauffeur du minibus “s’était endormi au volant”. Sural, qui évoluait au poste de milieu offensif, était âgé de 28 ans. Il était marié et père de deux enfants.

S.L. (avec MAP)