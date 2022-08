Ligue Europa: le tirage complet de la phase de groupes

Les clubs anglais d’Arsenal et de Manchester United ont hérité respectivement du PSV Eindhoven et de la Real Sociedad en phase de groupes de la Ligue Europa, lors du tirage au sort effectué vendredi à Istanbul. Les Mancuniens devront en découdre avec le Sheriff Tiraspol et l’Omonia Nicosie, autres adversaires du groupe E de cette compétition qui démarre dès le 8 septembre cette saison.

Quant aux joueurs d’Arsenal, de retour en Coupe d’Europe après une absence historique la saison dernière, ils défieront le PSV Eindhoven, Bodo/Glimt et Zurich dans le groupe A.

La Lazio, elle, a un groupe abordable, avec Feyenoord, Midtjylland (Danemark) et le Sturm Graz (Autriche).

Voici, par ailleurs, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa:

Groupe A: Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Bodo/Glimt (NOR), FC Zurich (SUI)

Groupe B: Dynamo Kiev (UKR), Rennes (FRA), Fenerbahce (TUR), AEK Larnaca (CYP)

Groupe C: AS Roma (ITA), Ludogorets (BUL), Real Betis (ESP), HJK Helsinki (FIN)

Groupe D: Braga (POR), Malmö (SWE), Union Berlin (GER), Union Saint-Gilloise (BEL)

Groupe E: Manchester United (ENG), Real Sociedad (ESP), Sheriff Tiraspol (MDA), Omonia Nicosie (CYP)

Groupe F: Lazio (ITA), Feyenoord (NED), Midtjylland (DEN), Sturm Graz (AUT)

Groupe G: Olympiakos (GRE), Qarabag (AZE), Fribourg (GER), Nantes (FRA)

Groupe H: Etoile rouge de Belgrade (SRB), Monaco (FRA), Ferencvaros (HUN), Trabzonspor (TUR)

1re journée: 8 septembre

2e journée: 15 septembre

3e journée: 6 octobre

4e journée: 13 octobre

5e journée: 27 octobre

6e journée: 3 novembre