Ligue Europa: le Barça bat Galatasaray et file en quarts (VIDEO)

Le FC Barcelone, accroché 0-0 à l’aller au Camp Nou, a battu Galatasaray 2-1, ce jeudi à Istanbul et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa de football.

Les Blaugranas ont frissonné sur l’ouverture du score des Turcs à la 28è, sur une tête plongeante du capitaine Marcao sur corner.

Ils ont réussi à inverser la vapeur grâce à un but du prodige Pedri (37è), qui a encore offert une sublime prestation en Turquie, et un autre de la recrue Pierre-Emerick Aubameyang en deuxième période (50è).

C’est un énorme ouf de soulagement pour Xavi et le club catalan, à trois jours du clasico retour de Liga sur le terrain du Real Madrid, dimanche (21h00).

RA

