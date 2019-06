Ligue des Champions: Ziyech dans le top 5 des meilleurs joueurs

Hakim Ziyech a livré l’une des meilleures saisons de sa carrière avec l’Ajax Amsterdam cette année. L’international marocain a non seulement conduit les siens à remporter le titre de l’Eredivisie ou encore la Coupe des Pays-Bas mais a également contribué au parcours exceptionnel de l’Ajax en Ligue des Champions cette saison.

Ce qui lui a valu d’être choisi par le site spécialisé “Who scored” dans le top 5 des meilleurs joueurs de la LdC cette saison avec une moyenne de 7.74.

Dans cette liste dressée par “Who scored”, on retrouve également Lionel Messi, Raheem Sterling, Bernardo Silva ou encore Robert Lewandowski.

Rappelons que Hakim Ziyech est convoité par des ténors européens comme le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Tottenham ou encore Liverpool.

A.K.A.

With a WhoScored rating of 8.77, @FCBarcelona ace Lionel Messi was our Champions League player of the tournament

For more player sttas — https://t.co/NPattiy2Im pic.twitter.com/Dk1BUMuxXp

— WhoScored.com (@WhoScored) June 3, 2019