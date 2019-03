Ligue des Champions: voici les affiches des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a lieu ce vendredi 15 mars à Nyon, en Suisse. Voici le résultat:

FC Barcelone – Manchester United

Liverpool – FC Porto

Ajax – Juventus

Tottenham – Manchester City

Les affiches des quarts de finale se disputeront les 9 et 10 avril pour les matchs aller, tandis que le retour aura lieu une semaine plus tard (16-17 avril). Les demi-finales aller sont programmées les 30 avril et 1er mai, les rencontres retour les 7 et 8 mai. La finale a lieu le 1er juin à Madrid.

