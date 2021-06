Ligue des champions: une ancienne star égyptienne évoque les chances du Wydad

L’ancien joueur du Zamalek égyptien, Hazem Imam, a évoqué les chances du Wydad pour la qualification en finale de la Ligue des Champions.

Dans des propos recueillis par la chaîne égyptienne On Sports, Imam a déclaré que le Wydad reste le favori pour la qualification en finale, malgré sa défaite en match aller. « Le WAC a plusieurs fois menacé les filets de Kaizer Chiefs, et je vois qu’il est plus fort que l’Espérance de Tunis également », a-t-il confié.

À noter que le Wydad affrontera Kaizer Chiefs samedi prochain à 17h, en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le match retour s’était terminé sur une défaite du Wydad à Casablanca (0-1). Les Rouge et Blanc ont par ailleurs creusé l’écart avec leurs poursuivants en tête de la Botola Pro, mardi dernier, en s’imposant contre la Renaissance de Berkane (2-0).

M.F.