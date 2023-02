Ligue des Champions : un entraîneur voit le Raja sacré

Un entraîneur tunisien est sous le charme du Raja Casablanca. Il s’agit de Lasaad Chabbi, actuel entraîneur du Difaâ Hassani El Jadida (DHJ). Dans un entretien accordé au site WinWin, Chabbi a souligné que le Raja connaît une progression remarquable au niveau de son jeu. Chabbi salue le travail conséquent de son compatriote, Mondher Kebaier qui a pu en peu de temps former un groupe compact et capable de rivaliser au plus haut niveau.

Lasaâd Chabbi a révélé que le Raja est un favori pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Chabbi met le club marocain au même stade que l’Espérance de Tunis, Al Ahly et le Wydad Casablanca. Rappelons que Lassaad Chabbi avait entraîné le Raja Casablanca en 2021. Il a réussi à remporter la Coupe de la CAF et la Coupe arabe en compagnie des Verts. Il a ensuite été remplacé par l’entraîneur belge Marc Wilmots.