Ligue des champions: tout ce qu’il faut savoir sur le match Wydad-Belouizdad

Le Wydad de Casablanca reçoit, samedi au complexe sportif Mohammed V, le CR Belouizdad, en quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football, avec l’objectif de poinçonner son ticket pour les demi-finales, fort en cela de son public exceptionnel et son précieux avantage au match aller.

Devant plus de 40.000 supporters attendus le jour de ce match décisif, la mission des Rouges semble, théoriquement, à la portée, vu la victoire à l’aller (0-1), mais Oualid Regragui ne la voit pas de cet œil.

En effet, le coach du Wydad a insisté, après le retour de l’Algérie, que son groupe doit garder les pieds sur terre car « rien n’est décidé », et prévenu ses joueurs de tout relâchement.

Même son de cloche dans l’autre camp qui estime, en la personne de l’entraîneur du CRB, Marcos Paqueta, que son équipe conserve toutes ses chances de qualification, ajoutant qu’elle est capable d’inscrire au match retour.

En match aller, les locaux ont certes créé le plus d’occasions de scorer, mais le WAC, réduit à dix dès les premières minutes, a géré la partie avec un professionnalisme remarquable et pu prendre l’avantage grâce à Mbenza.

Le Congolais n’est, d’ailleurs, pas le seul à trouver le chemin des filets au sein du Wydad: son compatriote Juvhel Tsoumou (buteur contre Petro Atletico), Aymane Hassouni, Zouhair Motaraji et Mouaiad Lafi sont autant d’éléments qui ont contribué aux 18 buts des Rouges lors des sept dernières rencontres.

En plus d’un groupe solide et compétitif, le Wydad comptera sur le soutien de son public pour booster le moral des joueurs et les pousser à mouiller le maillot.

Le WAC n’aura besoin que d’un nul pour se qualifier aux demi-finales, mais les poulains de Regragui chercheront leur 8-ème victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Le Wydad n’a, en effet, pas concédé de défaite en un mois et demi, depuis sa victoire 2 à 1 face à Chabab Mohammedia (20è journée du championnat national). Le club a, ainsi, enchaîné trois succès en Ligue des champions face au Zamalek (0-1), Sagrada Esperança (1-2) et Petro Atlético (5-1), avant d’éliminer Ittifaq Marrakech en coupe du Trône (1-4/16è de finale), puis Chabab Mohammedia (3-2/8è de finale). Sa dernière victoire en date a été réalisée sur la pelouse de la CRB, son adversaire de samedi prochain.

Côté effectif, l’absence de Jalal Doaudi pourrait être comblée par Reda Jaadi, auteur d’un bon parcours au sein du WAC et qui revient d’une blessure qui l’a éloigné du match aller.

De son côté, le CRB, qui aura à cœur de scorer pour rattraper son retard d’un but, sera acculé à presser haut, ce que leur coach confirme en déclarant qu’il gardera son jeu offensif à Casablanca.

Les deux coach Regragui et Paqueta se rejoignent sur le fait que le mental sera décisif lors de cette partie et c’est l’équipe qui concrétisera ses opportunités qui aurait le dernier mot.

S.L. (avec MAP)