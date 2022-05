Ligue des champions: tout ce qu’il faut savoir avant le match Petro-Wydad

Les regards des amoureux du football africain se tourneront samedi vers le stade du 11 novembre de la capitale angolaise, Luanda, qui accueillera le match de demi-finale aller de la Ligue des champions africaine entre Petro Atlético et le Wydad Casablanca qui ambitionne de sceller la qualification pour la finale à Luanda.

Les hommes du technicien marocain, Walid Regragui, gonflés à bloc après leur victoire au Classico contre l’AS FAR par 3 buts à 0, sont fin prêts pour atteindre l’objectif et arracher la victoire à l’extérieur pour entamer le match retour en toute sérénité, le 13 juillet au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

A cet égard, Walid Regragui a indiqué dans une déclaration à la presse que ses joueurs sont prêts à disputer ce match, ajoutant que « l’équipe adverse a choisi de jouer le match à 14h00 sous la chaleur dans le but de nous déstabiliser. Ce genre de choses nous renforce et nous rend plus déterminés à être un adversaire ardu ».

Il a ajouté que « nous savons très bien comment ils pensent, leur objectif est de s’assurer la qualification à domicile avant le déplacement à Casablanca avec un résultat confortable ». Il a poursuivi que « nous avons une idée de ce que c’est que de jouer à Luanda, et ce ne sera pas le même match que nous avons déjà disputé avec eux dans la phase de groupes ».

« Nous chercherons à garder le ballon, mais si nous n’y parvenons pas, nous devons bien défendre notre filet » a-t-il ajouté, soulignant que « nous ferons tout pour rendre heureux nos supporters ».

Walid Regragui, qui a fait appel à 23 joueurs contre Petro Atlético, va devoir disputer cette rencontre sans Jalal Daoudi, exclu, Réda Jaadi et Muaid Ellafi, blessés.

Le Wydad sera par ailleurs favori avec le retour de son buteur Guy Mbenza, avec 12 buts en Botola, de Yahya Jabrane (4 buts), Achraf Dari et Zouhair Moutaraji.

Le Wydad qui cherchera à consolider sa suprématie avec 4 victoires contre une seule pour Petro Atlético et un match nul (2-2), sera sous pression face aux 35.000 spectateurs qui viendront supporter l’équipe locale.

Pour le joueur brésilien du Petro Atlético, Tiago Azulao, il est important d’exploiter les facteurs du public, du terrain et de la chaleur pour obtenir un résultat confortable à l’aller.

L’entraîneur des gardiens de but de Petro Atlético, Adriano Suarez a de son côté souligné que « le Wydad dispose d’un groupe homogène et de joueurs talentueux », estimant que le match sera difficile pour les deux équipes.

Cette rencontre sera officiée par l’arbitre algérien Mustapha Gherbal, assisté par ses compatriotes Mokrane Ghorari et Abdelhak Ait Chaabeli.

S.L. (avec MAP)