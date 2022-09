Ligue des champions: rien ne va plus pour Hakim Ziyech (PHOTO)

Rien ne va plus pour Hakim Ziyech. Alors que le joueur peine à convaincre Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, qui n’est plus intéressé par ses services, les supporters des Blues semblent également convaincus que Ziyech n’a plus sa place au sein du club.

Mardi, Chelsea a croisé le fer avec le Dynamo Zagreb pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Suite à la défaite de leur club sur le score de 1 à 0, les fans ont adressé de vives critiques à l’ancien international marocain, allant même jusqu’à l’accuser d’être responsable de cet échec.

Certains ont appelé les dirigeants du club à se séparer du joueur dans les plus brefs délais, estimant que son jeu est égoïste. D’autres ont prié le Marocain de ne plus revenir aux entraînements et de se chercher un club.

Pourtant, le Lion de l’Atlas fait partie des plans de Walid Regragui pour le Mondial 2022, qui se jouera au Qatar en novembre et décembre prochains. D’après une source bien informée de Le Site Info, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) veulent voir l’international marocain parmi l’effectif de la prochaine Coupe du Monde.

Notre interlocuteur nous a indiqué que Regragui considérait que Ziyech était l’un des piliers qui feront la réussite de l’équipe nationale. Les Blues ne lui accordent peut-être pas autant d’attention que nécessaire, mais l’ex-entraineur du Wydad est conscient et confiant de son plein potentiel.

Walid Regragui serait en train d’essayer de booster le moral du joueur en faisant appel à lui pour rejoindre les rangs des Lions lors de la prestigieuse compétition.

H.M.

Le niveau/la situation d’Hakim Ziyech… c’est préoccupant à 2 mois d’une Coupe du monde. On rappelle que le Maroc s’est séparé de son sélectionneur en grande partie pour lui. Le fait qu’il n’ait pas forcé un départ de Chelsea cet été pour gagner du temps de jeu interroge aussi. — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 6, 2022

Une vérité qui fait mal: Les seuls matchs perdus par Chelsea sur ce début de saison. Ce sont les matchs que Ziyech a joué… pic.twitter.com/S2X3q6gvWX — Chroniques de l’Atlas 🦁 (@ChroniquesAtlas) September 6, 2022