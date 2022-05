Ligue des champions: revivez le parcours du WAC jusqu’à la finale (VIDEO)

Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca attirera les regards des fans du football africain à l’occasion de la finale de la Ligue des champions africaine qui opposera, lundi, le Wydad Casablanca à Al Ahly d’Egypte.

Le Wydad, qui affronte Al Ahly d’Egypte, détenteur du record du titre de la Ligue des champions (10 fois), aspire à répéter le scénario de 2017 quand Achraf Bencharki et Walid Karti ont mené l’équipe au 2 ème sacre de son histoire.

Le Wydad, qui a réussi à s’imposer à l’extérieur en quatre matchs décisifs, semble prêt pour réaliser son objectif, un 3 ème sacre de son histoire.

Pour atteindre la finale de cette compétition continentale, le WAC a disputé 12 matchs, dont huit victoires, deux matchs nuls et deux défaites. Après le dernier match de l’équipe en Botola, l’entraîneur Walid Regragui a confirmé que son équipe était prête à remporter le titre, après que ses hommes ont a terminé la phase de groupes en battant un record et en décrochant deux victoires à l’extérieur en quart et en demi-finale.

A l’entame de la compétition, les Wydadis ont été battus par les ghanéens de Hearts of Oak à l’aller avant de se ressaisir au retour en dominant largement leur adversaire par 6 buts à 1, grâce à Simon Msuva, Ayman Hassouni, Yahya Jabrane, Ayoub Amloud et Achraf Dari.

Lors de la phase de groupes, le Wydad Casablanca a terminé la rencontre face aux angolais de Sagrada en sa faveur, avec un résultat sans appel de 3 buts à 0, mais son match contre Petro Atlético au stade de ce dernier allait presque tout gâcher. Les coéquipiers de Jabrane sont revenus avec une défaite (1-2) qui les a privés de la première place du groupe.

Le Wydad a achevé la phase de poules avec un bilan très honorable, avec cinq victoires sur six matchs disputés, ce qui lui a permis de terminer cette phase en tête du classement, et de devenir la première équipe du continent africain à inscrire 15 buts lors de cette phase de la compétition pour s’accaparer le record de l’équipe nigériane d’Enyimba qu’elle détenait depuis 2003 avec 14 buts.

Lors du match des quarts de finale, le Wydad a été contraint de disputer le match aller contre Chabab Belouizdad en infériorité numérique après l’expulsion de son joueur Jalal Daoudi après seulement sept minutes du début du match. Le Wydad a confirmé sa force et sa détermination à rafler le troisième titre de son histoire, après avoir arraché une nouvelle victoire hors de son stade face à Petro Atlético (3-1), avant de disputer le match retour avec sérénité après avoir arraché un précieux nul qui l’a propulsé à la finale où il affrontera Al Ahly d’Egypte.

S.L. (avec MAP)