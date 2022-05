Ligue des champions: Regragui et Mosimane s’expriment avant la finale

Le Wydad de Casablanca sera plus discipliné face aux égyptiens d’Al Ahly, a affirmé, dimanche à Casablanca, l’entraîneur du WAC, Walid Regragui, soulignant que son équipe entamera cette rencontre avec sérénité et concentration et évitera de commettre des erreurs afin de décrocher le titre.

Lors de la conférence de presse d’avant match, Regragui a indiqué que « durant la phase de groupes, « nous avons signé un excellent parcours. Puis en quart de finale et en demi-finale, on a réussi à bien gérer cette étape. Maintenant, nous n’avons qu’un match, et nous devons gagner la finale ».

L’entraîneur du Wydad a indiqué avoir du respect pour Al Ahly, soulignant que « l’équipe égyptienne est favorite pour remporter son 3 ème titre consécutif, mais cela ne veut pas dire que nous serons les plus faibles. Nous savons ce que nous devons faire pour être une équipe difficile ».

Concernant la finale qui sera disputée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, il a indiqué que « si le match n’était pas joué à Casablanca, j’aurais préféré le jouer au Caire, car le plaisir d’une finale est qu’elle se déroule dans un stade plein de supporters ».

Pour ce qui est de la pression qui précède ce genre de matchs, Regragui a fait savoir que « j’ai pratiqué le football, et je sais qu’une fois le match commencé, les joueurs oublient tout ce qui se passe en dehors du terrain », exprimant sa certitude que le Wydad bénéficiera du soutien de son public, tandis qu’Al Ahly ne sera pas sous pression.

Le technicien marocain a noté que le Wydad a effectué un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football, l’un des meilleurs centres au monde avec ses équipements de pointe, estimant que l’équipe a évité la pression qui pouvait être ressentie si elle s’était installée à Casablanca.

De son côté, l’entraîneur d’Al Ahly d’Egypte, le sud-africain Pitso Mosimane a reconnu que le match contre le Wydad en finale de la Ligue des champions africaine sera difficile, soulignant que ses joueurs sont prêts pour tenter de décrocher le titre.

Lors d’une conférence de presse d’avant match, il a indiqué que « le Wydad est une grande équipe, mais nous sommes prêts pour ce match afin de remporter le titre ».

Il a ajouté qu’ »avant d’arriver à la finale, nous avons joué 12 matchs. Nous avons donc un match décisif devant nous, et le Wydad a aussi un match décisif. J’espère que nous réussirons après un parcours difficile vers le titre ».

Mosimane a expliqué qu’ »à l’instar du match de demi-finale face au Raja de Casablanca, ce match sera également difficile. Ce sont deux équipes que je connais bien et j’entretiens de bonnes relations avec leurs entraîneurs ».

L’entraîneur sud-africain n’a pas manqué de souligner l’accueil chaleureux réservé à la délégation d’Al Ahly à Casablanca, affirmant que « ce n’est pas une chose nouvelle car je connais bien le Maroc et les Marocains. C’est un peuple hospitalier et sait comment accueillir ses invités ».

S.L. (avec MAP)