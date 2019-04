Ligue des Champions: les chocs à ne pas rater ce soir (chaînes et heures)

Chaud devant, la Ligue des Champions est de retour. Ce mardi soir, place aux quarts de finales de la compétition qui s’annoncent chauds bouillants. Au menu, un duel alléchant entre Liverpool et le FC Porto et un choc des tirants entre Tottenham et Manchester City.

Les Reds tenteront de s’imposer avec un large score sur la pelouse du stade d’Anfield pour ne pas se compliquer la tâche au retour. Toutefois, les Portugais se déplacent à Liverpool en quête d’exploit. Ils ont réussi à faire tomber l’AS Rome en huitièmes et croient en leurs chances de qualification. Les hommes de Jurgen Klopp, quant à eux, avaient réussi à écarter le Bayern Munich.

L’autre affiche de la soirée met aux prises les deux géants de la Premier League, les Spurs et les Citizens. Manchester City avait volé une victoire sur les terres de Tottenham en championnat (0-1). Mais tout est différend en C1. Les deux clubs anglais avaient stoppé les rêves des allemands lors des 8es. Les Spurs avaient éliminé le Borussia Dortmund et les hommes de Guardiola avaient battu Schalke 04.

Voici le programme complet de cette soirée:

Liverpool Vs FC Porto – 20H00 (beIN Sports 2)

Tottenham Vs Manchester City – 20H00 (beIN Sports 2)

S.L.