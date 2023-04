Ligue des Champions : l’entraîneur d’Al Ahly analyse les forces et les faiblesses du Raja

L’entraîneur d’Al-Ahly, Marcel Koller, s’est exprimé sur le fait d’affronter le Raja en quart de finale de la Ligue des Champions.

Koller a souligné dans un point de presse qu’il est conscient de la force et des capacités du Raja à poser des problèmes à son équipe. « Je sais que le Raja est une équipe forte et qu’ils ont de fervents supporters. Je vais suivre leurs prochains matchs afin d’analyser leur jeu et tenter de trouver des solutions pour bloquer les joueurs lors des matchs à domicile et à l’extérieur.

L’entraîneur suisse a poursuivi son discours ainsi : « Lors de nos précédents matches, nous n’avons pas encaissé de buts. Il n’est pas permis de comparer les buts encaissés contre le Real Madrid en Coupe du monde des clubs avec le reste des matches. »

Pour rappel, le Raja se rendra dans la capitale égyptienne, Le Caire, le 21 ou 22 de ce mois pour y affronter Al Ahly avant le match retour prévu le 28 ou 29 du même mois.