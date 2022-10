Ligue des Champions: le Real Madrid et Manchester City qualifiés en 8es de finale

Le Real Madrid et Manchester City ont assuré mardi leur place en huitièmes de finale de la Ligue des champions d’Europe, alors que le Paris Saint-Germain a été tenu en échec à domicile par le Benfica (1-1).

Paris et Benfica restent coleaders de leur groupe (8 pts), devant la Juventus Turin (3 pts), qui a sombré 2-0 face au Maccabi Haïfa (3 pts) et voit ses chances de qualifications s’amenuiser. Même sans Erling Haaland remplaçant, Manchester City a assuré l’essentiel avec un nul 0-0 à Copenhague qui qualifie l’équipe de Pep Guardiola pour les huitièmes, à la faveur d’un nul 1-1 de Dortmund et Séville dans l’autre match.

De son côté, le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes, à la faveur d’un nul 1-1 face au Shakhtar Donetsk.

Le Real, largement en tête du groupe (10 pts), devance le RB Leipzig (6 pts), tombeur 2-0 du Celtic à Glasgow sur des buts de Timo Werner (75e) et Emil Forsberg (84e), et le Shakhtar (5 pts).