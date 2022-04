Ligue des Champions: Le Raja bat l’ES Sétif et termine leader de son groupe (VIDEO)

Le Raja de Casablanca a battu l’équipe algérienne de l’ES Sétif par 1 but à 0, dimanche au complexe sportif Mohammed V, en match de la 6è et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football, et termine en tête du groupe B.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Marouane Hadhoudi à la 74è minute.

Le Raja, déjà assuré de sa qualification aux quarts de finale, consolide sa place de leader avec 15 points, devant son adversaire du jour (9 pts).

Le classement est complété par les Sud-Africains d’AmaZulu (7 pts) et les Guinéens de Horoya Conakry (4 pts), qui se sont neutralisés 1-1, dans l’autre match de cette journée, vendredi dernier.

RA