Ligue des Champions: le PSG-Dortmund à huis clos

Le match comptant pour le huitième de finale retour de Ligue des champions qui opposera, mercredi soir à Paris, le PSG et l’équipe allemande de Borussia Dortmund, se jouera à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la préfecture de police de Paris.

“Coronavirus: en application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos”, a écrit la préfecture de police sur son compte Twitter.

De son côté, la Fédération française de rugby a décidé de reporter à une date ultérieure le match de la dernière journée du Tournoi des VI Nations entre la France et l’Irlande, prévu initialement samedi soir au Stade de France, rapportent les médias de l’hexagone.

Cette décision fait suite à une ultime réunion du Comité des VI Nations qui a entériné la décision ce lundi matin, explique-t-on, ajoutant que ces rencontres décisives pour déterminer le vainqueur de cette édition 2020 pourraient être reprogrammées pour octobre.

Le Président français Emmanuel Macron a réuni dimanche soir un Conseil de défense pour faire “un point de situation” sur la crise du coronavirus dans le pays.

La France a dépassé le seuil du millier de personnes contaminées au Covid-19, avec 1.126 cas confirmés et 19 morts, selon les derniers chiffres officiels communiqués dimanche soir.

Dans le Haut-Rhin et l’Oise, où le coronavirus “circule avec beaucoup d’intensité”, toutes les écoles et les crèches resteront fermées pendant au moins deux semaines à partir de ce lundi, alors que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdis en vue de limiter la propagation du virus.

S.L. (avec MAP)