Ligue des Champions : le but de Zouhair Moutaraji nominé pour le but de la semaine

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce lundi les réalisations nominées pour le meilleur but de la 6e journée de la Ligue des Champions.

Le but du Wydad inscrit par Zouhair Al Moutaraji contre la JS Kabylie concourt pour ce titre. Il est en compétition avec le but de Kahraba (Al Ahly), de Jane Otos (Simba) face au Raja Athletic et des buts du Zamalek et de Petro Atletico.