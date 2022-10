Ligue des champions: Le Bayern qualifié en huitièmes de finale, le Barça frôle l’élimination

Le Bayern Munich a assuré sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions d’Europe, après sa victoire mercredi contre les Tchèques du Viktoria Plzen (4-2), pour le compte de la 4ème journée.

Le Bayern menait 2-0 en moins d’un quart d’heure, grâce à Sadio Mané (10e) et Thomas Müller (14e), avant que Leon Goretzka n’inscrive un doublé (25e, 35e). Les Tchèques ont ensuite profité de la baisse de régime des Bavarois pour revenir à 4-2, pour l’honneur.

Dans l’autre matche du groupe C opposant le FC Barcelone à l’Inter Milan, les Catalans ont frôlé une élimination précoce de la C1, arrachant un nul (3-3) sur le fil au Camp Nou, grâce à Robert Lewandowski.

Troisième du groupe derrière le Bayern Munich et l’Inter Milan, le FC Barcelone garde un mince espoir de qualification pour les huitièmes de finale, mais n’a plus son destin entre les mains. En cas de victoire face aux Tchèques du Viktoria Plzen lors de la prochaine journée, l’Inter se qualifiera en 8es et éliminera le club catalan.

Une élimination à ce stade de la compétition serait historique pour le Barça, qui a déjà été reversé en Ligue Europa la saison passée. Les Blaugrana n’ont plus manqué la phase à élimination directe de la Ligue des champions deux fois d’affilée depuis la saison 1998-1999.