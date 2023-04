Ligue des champions: la masterclass de Man. City face au Bayern (VIDEOS)

Manchester City a surclassé mardi sur sa pelouse le Bayern Munich (3-0) et a posé un pied dans le dernier carré de la Ligue des champions, avec un but et une passe décisive de l’inévitable Erling Haaland.

Grâce à une sublime frappe de Rodri (27e), à une tête de Bernardo Silva (70e) à la suite d’une erreur du français Dayot Upamecano, très fébrile en défense puis à une volée d’Haaland (77e), les Citizens de Pep Guardiola ont mis une grosse pression aux Bavarois, avant le match retour le 19 avril à Munich.

S.L.