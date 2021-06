Ligue des champions: la CAF encense le parcours du Wydad

La Confédération Africaine de Football (CAF) a salué le Wydad de Casablanca, et son parcours exceptionnel en Ligue des Champions d’Afrique cette saison.

Le compte officiel de l’instance footballistique sur Twitter a publié les statistiques du WAC en compétition, soulignant qu’il s’agit de la meilleure ligne de défense. Les Rouge et Blanc ont enregistré 6 clean sheets et ont marqué 11 buts depuis le début de la compétition.

À noter que le Wydad retrouve les Sud-Africains de Kaizer Chiefs en demi-finale de la compétition samedi 19 juin en match aller à Casablanca, puis le 26 juin en match retour en Afrique du Sud. Les deux équipes s’étaient déjà retrouvées en phase de poules, où le Wydad avait dominé son adversaire à l’aller comme au retour (1-0 et 4-0).

M.F.

