Ligue des Champions: la CAF adresse un avertissement au WAC (DOCUMENT)

La Confédération Africaine de Football (CAF), a menacé de priver le Wydad de Casablanca de participer à la Ligue des Champions d’Afrique, au cas où le club ne verserait pas les salaires impayés de son ancien joueur Chisom Chikatara.

La CAF a adressé une correspondance au club Rouge et Blanc, l’appelant à payer le joueur dans un délai ne dépassant pas le 15 août.

« En vertu du règlement sur les licences des clubs de la CAF, tous les clubs engagés et participant aux compétitions interclubs de la CAF ne doivent pas avoir de dettes actives résultant d’activités de transfert, envers le personnel et les administrations sociales ou fiscales », peut-on lire dans le document.

Et d’ajouter : « Afin d’éviter toute procédure disciplinaire au niveau de la CAF pour la FRMF pour l’octroi de la licence au WAC en violation des critères financiers du règlement d’octroi de licences aux clubs de la CAF, et une éventuelle exclusion du WAC dans les prochaines éditions des compétitions de la CAF, nous demandons au club concerné de fournir à la CAF l’accord à l’amiable entre les parties et/ou les preuves de paiement au plus tard le 15 août 2021 ».

M.F.