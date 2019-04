Ligue des Champions: Hakim Ziyech se livre à cœur ouvert

Après avoir écarté le Real Madrid et la Juventus de leur chemin vers le dernier carré de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Hakim Ziyech vont-ils arriver à stopper les rêves des Spurs de Mauricio Pochettino?

Ziyech, qui a joué un rôle clé dans le succès de l’Ajax, est conscient de la responsabilité qui repose sur ses épaules et estime que le duel s’annonce équilibré.

“Le premier match est à l’extérieur, à Tottenham, et pour beaucoup de joueurs, ça va être le plus grand match de leur carrière. Nous sommes donc vraiment pressés de nous retrouver là-bas. Les deux équipes sont différentes. L’équipe de Tottenham a beaucoup d’expérience, mais la nôtre a quelques avantages de plus par rapport au style de jeu. Je dirais alors que c’est du 50-50”, a-t-il indiqué dans une interview livrée au site officiel de l’UEFA.

La perle marocaine de l’Ajax a par ailleurs fait savoir que le but marqué sur la pelouse du Bernabeu et le match retour contre la Juve resteront à jamais gravés dans sa mémoire. En outre, le joueur n’a pas manqué de faire l’éloge de ses coéquipiers et d’évoquer les secrets des performances hautes en couleurs réalisées par le club néerlandais cette saison.

“Le collectif n’a pas peur. Nous faisons preuve de courage et nous jouons notre propre jeu. Vous avez pu voir qu’on peut bien jouer contre de grandes équipes et qu’on peut même les battre”, a-t-il assuré.

Hakim Ziyech fait rêver les supporters néerlandais et marocains par son élégance balle au pied. Son amour pour le football le doit à plusieurs personnes. Parmi elles, on trouve des grands noms. Le meneur de jeu s’est d’ailleurs livré sur ses idoles: ” Il y avait quelques joueurs que j’adorais regarder, comme Ronaldinho et Zidane… des joueurs de ce calibre. Je les observais beaucoup lorsque j’étais petit et je me rappelle que quand j’avais 10 ans, je regardais leurs vidéos sur YouTube chaque jour”, a-t-il affirmé.

Le Marocain ne cherche pas, en revanche, à les imiter ou à devenir comme eux. Il n’a pas hésité à parler de ses qualités et du plus qu’il peut ajouter à l’équipe. “Je pense que je suis un joueur imprévisible. Je dirais que c’est une qualité, mais je peux également aider l’équipe à défendre”, a conclu le joueur.

Notons que le duel de Tottenham et l’Ajax aura lieu le 30 avril en Angleterre, tandis que le retour se jouera en Amsterdam le 8 du mai. En cas de qualification, Ziyech et ses coéquipiers défieront le vainqueur du choc qui oppose Liverpool au FC Barcelone.

Kabiro Bhyer