Ligue des champions: découvrez le calendrier complet

Voici le calendrier complet de la phase de poules de la Ligue des champions publié samedi par l’UEFA:

+ Mardi 14 septembre (GMT+2)

Groupe E

(21h00) Dynamo Kiev (UKR) – Benfica (POR)

FC Barcelone (ESP) – Bayern Munich (GER)

Groupe F

(18h45) Young Boys (SUI) – Manchester United (ENG)

(21h00) Villarreal (ESP) – Atalanta Bergame (ITA)

Groupe G

(18h45) Séville FC (ESP) – RB Salzbourg (AUT)

(21h00) Lille (FRA) – Wolfsburg (GER)

Groupe H

Malmö (SWE) – Juventus Turin (ITA)

Chelsea (ENG) – Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

+ Mercredi 15 septembre (GMT+2)

Groupe A

(21h00) Club Bruges (BEL) – Paris SG (FRA)

Manchester City (ENG) – RB Leipzig (GER)

Groupe B

Atlético Madrid (ESP) – Porto (POR)

Liverpool (ENG) – AC Milan (ITA)

Groupe C

(18h45) Besiktas (TUR) – Dortmund (GER)

(21h00) Sporting Portugal (POR) – Ajax Amsterdam (NED)

Groupe D

(18h45) Sheriff Tiraspol (MDA) – Shakhtar Donetsk (UKR)

(21h00) Inter Milan (ITA) – Real Madrid (ESP

+ Mardi 28 septembre (GMT+2)

Groupe A

(21h00) RB Leipzig (GER) – Club Bruges (BEL)

Paris SG (FRA) – Manchester City (ENG)

Groupe B

AC Milan (ITA) – Atlético Madrid (ESP)

Porto (POR) – Liverpool (ENG)

Groupe C

(18h45) Ajax Amsterdam (NED) – Besiktas (TUR)

(21h00) Dortmund (GER) – Sporting Portugal (POR)

Groupe D

(18h45) Shakhtar Donetsk (UKR) – Inter Milan (ITA)

(21h00) Real Madrid (ESP) – Sheriff Tiraspol (MDA)

+ Mercredi 29 septembre (GMT+2)

Groupe E

(21h00) Bayern Munich (GER) – Dynamo Kiev (UKR)

Benfica (POR) – FC Barcelone (ESP)

Groupe F

(18h45) Atalanta Bergame (ITA) – Young Boys (SUI)

(21h00) Manchester United (ENG) – Villarreal (ESP)

Groupe G

Wolfsburg (GER) – Séville FC (ESP)

RB Salzbourg (AUT) – Lille (FRA)

Groupe H

(18h45) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) – Malmö (SWE)

(21h00) Juventus Turin (ITA) – Chelsea (ENG)

+ Mardi 19 octobre (GMT+2)

Groupe A

(18h45) Club Bruges (BEL) – Manchester City (ENG)

(21h00) Paris SG (FRA) – RB Leipzig (GER)

Groupe B

Atlético Madrid (ESP) – Liverpool (ENG)

Porto (POR) – AC Milan (ITA)

Groupe C

(18h45) Besiktas (TUR) – Sporting Portugal (POR)

(21h00) Ajax Amsterdam (NED) – Dortmund (GER)

Groupe D

Shakhtar Donetsk (UKR) – Real Madrid (ESP)

Inter Milan (ITA) – Sheriff Tiraspol (MDA)

+ Mercredi 20 octobre (GMT+2)

Groupe E

(18h45) FC Barcelone (ESP) – Dynamo Kiev (UKR)

(21h00) Benfica (POR) – Bayern Munich (GER)

Groupe F

Young Boys (SUI) – Villarreal (ESP)

Manchester United (ENG) – Atalanta Bergame (ITA)

Groupe G

(18h45) RB Salzbourg (AUT) – Wolfsburg (GER)

(21h00) Lille (FRA) – Séville FC (ESP)

Groupe H

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) – Juventus Turin (ITA)

Chelsea (ENG) – Malmö (SWE)

+ Mardi 2 novembre (GMT+1)

Groupe E

(21h00) Dynamo Kiev (UKR) – FC Barcelone (ESP)

Bayern Munich (GER) – Benfica (POR)

Groupe F

Villarreal (ESP) – Young Boys (SUI)

Atalanta Bergame (ITA) – Manchester United (ENG)

Groupe G

(18h45) Wolfsburg (GER) – RB Salzbourg (AUT)

(21h00) Séville FC (ESP) – Lille (FRA)

Groupe H

(18h45) Malmö (SWE) – Chelsea (ENG)

(21h00) Juventus Turin (ITA) – Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

+ Mercredi 3 novembre (GMT+1)

Groupe A

(21h00) RB Leipzig (GER) – Paris SG (FRA)

Manchester City (ENG) – Club Bruges (BEL)

Groupe B

(18h45) AC Milan (ITA) – Porto (POR)

(21h00) Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP)

Groupe C

Dortmund (GER) – Ajax Amsterdam (NED)

Sporting Portugal (POR) – Besiktas (TUR)

Groupe D

(18h45) Real Madrid (ESP) – Shakhtar Donetsk (UKR)

(21h00) Sheriff Tiraspol (MDA) – Inter Milan (ITA)

+ Mardi 23 novembre (GMT+1)

Groupe E

(18h45) Dynamo Kiev (UKR) – Bayern Munich (GER)

(21h00) FC Barcelone (ESP) – Benfica (POR)

Groupe F

(18h45) Villarreal (ESP) – Manchester United (ENG)

(21h00) Young Boys (SUI) – Atalanta Bergame (ITA)

Groupe G

Lille (FRA) – RB Salzbourg (AUT)

Séville FC (ESP) – Wolfsburg (GER)

Groupe H

Malmö (SWE) – Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Chelsea (ENG) – Juventus Turin (ITA)

+ Mercredi 24 novembre (GMT+1)

Groupe A

(21h00) Club Bruges (BEL) – RB Leipzig (GER)

Manchester City (ENG) – Paris SG (FRA)

Groupe B

Atlético Madrid (ESP) – AC Milan (ITA)

Liverpool (ENG) – Porto (POR)

Groupe C

(18h45) Besiktas (TUR) – Ajax Amsterdam (NED)

(21h00) Sporting Portugal (POR) – Dortmund (GER)

Groupe D

(18h45) Inter Milan (ITA) – Shakhtar Donetsk (UKR)

(21h00) Sheriff Tiraspol (MDA) – Real Madrid (ESP)

+ Mardi 7 décembre (GMT+1)

Groupe A

(18h45) RB Leipzig (GER) – Manchester City (ENG)

Paris SG (FRA) – Club Bruges (BEL)

Groupe B

(21h00) AC Milan (ITA) – Liverpool (ENG)

Porto (POR) – Atlético Madrid (ESP)

Groupe C

Ajax Amsterdam (NED) – Sporting Portugal (POR)

Dortmund (GER) – Besiktas (TUR)

Groupe D

Shakhtar Donetsk (UKR) – Sheriff Tiraspol (MDA)

Real Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA)

+ Mercredi 8 décembre (GMT+1)

Groupe E

(21h00) Bayern Munich (GER) – FC Barcelone (ESP)

Benfica (POR) – Dynamo Kiev (UKR)

Groupe F

Atalanta Bergame (ITA) – Villarreal (ESP)

Manchester United (ENG) – Young Boys (SUI)

Groupe G

Wolfsburg (GER) – Lille (FRA)

RB Salzbourg (AUT) – Séville FC (ESP)

Groupe H

(18h45) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) – Chelsea (ENG)

Juventus Turin (ITA) – Malmö (SWE)

NB: les 8e de finale aller auront lieu les 15-16 et 22-23 février, les 8e de finale retour les 8-9 et 15-16 mars, les quarts de finale aller les 5-6 avril, les quarts de finale retour les 12-13 avril, les demi-finales aller les 26-27 avril, les demi-finales retour les 3-4 mai et la finale le 28 mai.

S.L. (avec MAP)