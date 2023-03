Ligue des champions/Coupe de la CAF: carton plein pour les trois clubs marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Les clubs marocains engagés dans les coupes africaines, le Wydad et le Raja de Casablanca en Ligue des Champions et l’AS FAR en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) ont tous assuré leur qualification aux quarts de finale.

Ainsi, le Wydad, tenant du titre, a ramené un nul (0-0) de l’antre du club congolais de l’AS Vita Club (0-0), en match de la 5e et avant-dernière journée du groupe A de la ligue des champions.

A l’issue de cette rencontre, le WAC est co-leader de sa poule aux côtés de la JS Kabylie (10 pts). Il devance Vita Club (4 pts) et Petro Atlético (4 pts).

Lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules, le club casablancais croisera le fer avec le club algérien de la JS Kabylie, dans une rencontre qui n’aura d’autre enjeu que de déterminer les positions dans ce groupe.

Son voisin du Raja, déjà assuré de disputer les quarts de finale dès la 4è journée, a lui aussi fait match nul, 1 but partout, en déplacement chez le club ougandais de Vipers Sports Club, pour le compte de la 5e journée du groupe C.

Les Rajaouis ont ouvert la marque à la 18e minute grâce à Soufiane Benjedida, avant qu’Abubakar Lawal ne parvienne à signer l’égalisation pour Vipers dans le dernier souffle de la première mi-temps.

A l’issue des matchs de ce tour, le club casablancais porte son actif à 13 points en tête du groupe C, devant Simba de Tanzanie avec 9 points. Horoya de Guinée pointe à la troisième place avec 4 points, tandis que le club ougandais des Vipers est arrivé quatrième avec deux points.

En Coupe de la CAF, l’AS FAR s’est qualifiée officiellement pour les quarts de finale, après sa victoire, dimanche soir, sur le club égyptien de Pyramids par 1 but à 0, en match de la 5-ème journée du groupe C.

Grâce au but d’Ahmed Hammoudane à la 62e, les Militaires occupent la première place de leur groupe avec dix points et s’assurent un des deux tickets pour les quarts, vu que leurs concurrents directs, Pyramids et Future FC, qui comptent 8 unités, s’affronteront lors de la dernière journée.

Dans l’autre match de ce groupe, les Egyptiens de Future FC ont battu à domicile Asko Kara du Togo par 3 buts à 0.

Pour le compte de la sixième et dernière journée, prévue le 2 avril, les Militaires se déplaceront chez Asko Kara, dernier du classement avec 1 point.

S.L.