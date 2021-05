Ligue des champions: ce qu’a dit Chebbi après la victoire du Raja contre Orlando Pirates

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, a fait part de sa satisfaction suite à la victoire écrasante de son équipe contre les Sud-Africains d’Orlando Pirates (4-0), dimanche, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

En conférence de presse après le match, le Tunisien a tenu à saluer la performance de ses joueurs. « Je félicite les joueurs pour leur bon match. Nous sommes entrés en force, et le timing des buts était important. Cela nous a facilité la tache », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : je voudrais particulièrement saluer la performance du gardien Anas Zniti. Il a stoppé des tentatives dangereuses au début du match et a été très décisif, nous permettant ainsi de rester focalisés ». Et de conclure : « Nous avons réussi à gérer la seconde mi-temps et avons effectué quelques changements, car j’ai l’esprit focalisé sur les deux prochains matches en botola pro jeudi et dimanche ».

M.F.