Ligue des champions: buteur et passeur, Amine Harit brille avec l’OM (PHOTO/VIDEO)

Amine Harit a brillé mardi lors du match de l’Olympique de Marseille face au SC de Portugal, comptant pour la 3ème journée de la Ligue des champions.

Les performances de l’international marocain lui ont valu d’être l’homme de la rencontre. « Un but, une passe décisive et des actions tranchantes, l’international marocain a été le Marseillais le plus dangereux face au Sporting, mardi soir », écrit L’Equipe.

L’OM a réussi à s’imposer 4-1 face au Sporting Clube de Portugal. Amine Harit a réussi à marquer son premier but de la saison en Champions League, sur une passe décisive de Jonathan Clauss à la 16e minute de jeu. Il s’est également démarqué par une passe bien placée pour Leonardo Balerdi, qui a marqué le 3e but pour l’OM.

« Ce soir, on a montré une très grosse force de caractère. C’était important de ne pas plonger et de vite se remettre dans le match, ce qui n’est pas facile. Mais ce soir, c’est un très, très bon match de notre part », a déclaré le joueur de 25 ans après la rencontre. Et de rajouter « C’est bien d’étoffer son jeu, d’être dangereux avec les pieds ou la tête. Je suis un joueur offensif, il faut que je réussisse à me procurer des occasions. Si j’arrive à être très bon de la tête, ça me facilitera les choses de temps en temps ».

A.O.