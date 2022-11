Ligue des champions: Ancelotti écrit l’histoire

L’entraîneur italien, Carlo Ancelotti, continue de battre des records dans l’histoire du football. Après la victoire du Real Madrid, mercredi soir, contre le Celtic au Bernabéu (5-1), l’Italien est désormais l’entraîneur qui compte le plus de victoires en Ligue des champions.

Depuis l’introduction de ce format lors de la saison 1992/93, personne n’a battu les 103 matchs gagnés par l’entraîneur madrilène, qui était à égalité avec Ferguson avec 102 victoires.

Ses triomphes sont répartis sur huit équipes : Parme (2), Juventus (2), Milan (39), Chelsea (10), PSG (6), Bayern (7), Naples (5) et Real Madrid (32).

Il est également le seul entraîneur à avoir remporté quatre fois la Coupe d’Europe (deux fois avec le Real Madrid et deux fois avec le Milan).

Ses 32 victoires dans cette compétition avec le Real Madrid font de lui le troisième entraîneur madrilène avec le plus de victoires en Coupe d’Europe. Ancelotti a dépassé le record de Zidane (31) et est derrière Del Bosque (34) et Miguel Muñoz (41).

S.L. (avec MAP)