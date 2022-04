Ligue 1: Nayef Aguerd forfait contre Monaco, voici pourquoi

Malade, le défenseur central marocain du Stade Rennais, Nayef Aguerd, sera absent lors du choc de son équipe contre l’AS Monaco, prévu ce vendredi soir au Roazhon Park, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, a annoncé son entraîneur en conférence de presse d’avant match.

“Nayef Aguerd est malade”, a déclaré Bruno Genesio.

A la question de savoir comment pallier l’absence de l’international marocain, le coach du Stade Rennais a évoqué “plusieurs solutions”.

“On va réfléchir à celle qui correspondra le mieux pour le match. Baptiste Santamaria, Lesley Ugochukwu, Jeanuel Belocian peuvent être des solutions. On va bien analyser tout ça pour faire le meilleur choix possible”, a-t-il dit.

Selon le quotidien Ouest-France, il s’agit d’un “coup dur” pour les Rouge et Noir, le défenseur international marocain étant un “véritable marathonien des terrains cette saison”.

Au match aller, déjà, le 22 décembre 2021 (perdu 2-1 par les Bretons), le défenseur central marocain avait dû déclarer forfait pour une douleur à la cheville. C’était jusqu’à cette semaine son seul match manqué pour maladie ou blessure.

En effet, s’il n’avait pas pris part à la victoire en Coupe de France contre Lorient le 18 décembre (1-0), il était présent sur le banc. Et s’il n’avait joué aucun des quatre matches des Rouge et Noir en janvier, c’était dû à sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

Depuis le début de la saison 2021-2022, Aguerd a déjà atteint le total impressionnant de 49 matches toutes compétitions confondues, tous en tant que titulaire (36 avec Rennes, 13 avec le Maroc). Il est le Rennais avec le plus de rencontres disputées, et le plus gros temps de jeu (4 420 minutes, 3 220 pour le SRFC et 1 200 minutes pour les Lions de l’Atlas).