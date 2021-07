Ligue 1 : Mauricio Pochettino prolonge au PSG

L’entraîneur argentin Mauricio Pochettino et son staff technique ont prolongé au Paris Saint-Germain (PSG) jusqu’au 30 juin de 2023, a annoncé vendredi le club de la capitale.

Le technicien argentin de 49 ans ajoute ainsi un an à son contrat après un accord avec la direction des Parisiens.

« Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C’est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble », a expliqué Pochettino sur le site du club de la capitale.

« Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l’équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l’ambition et la vision du club pour l’avenir », a déclaré de son côté Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG.

« Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l’avenir nous réserve », a-t-il ajouté.

Arrivé comme entraîneur le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino est une figure historique du Paris Saint-Germain, dont il a porté les couleurs de 2001 à 2003 et notamment le brassard de capitaine.

L’histoire entre Mauricio Pochettino et le PSG est également marquée par les deux premiers trophées remportés comme entraîneur par le natif de Murphy : le Trophée des Champions, gagné contre l’Olympique de Marseille (2-1), puis la Coupe de France, remportée face à l’AS Monaco (2-0).

Une fois sa carrière de joueur achevée, l’Argentin passe successivement par l’Espanyol Barcelone (2009-2012), Southampton (2013-2014) puis Tottenham (2014-2019). Il parvient à emmener les Spurs jusqu’à la première finale d’UEFA Champions League de leur histoire, en 2018-2019.

Lors de ses six premiers mois à la tête de l’effectif parisien, Mauricio Pochettino mène les Rouge et Bleu en demi-finale de l’UEFA Champions League, avec des victoires de prestige sur les terrains du FC Barcelone (4-1), en huitième de finale aller, et du Bayern Munich (3-2), en quart de finale aller. Sous ses ordres, l’équipe de la capitale termine également deuxième de Ligue 1, avec 82 points.