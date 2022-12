Ligue 1: le Marocain Eliesse Ben Seghir brille avec l’AS Monaco (VIDEO)

À juste 17 ans, Eliesse Ben Seghir semble déjà tracer son chemin en Ligue 1. Le jeune attaquant de l’AS Monaco s’est démarqué face à Auxerre, en marquant un doublé mercredi soir, lors de la 16e journée.

Le jeune attaquant a fait son entrée en deuxième période et a réussi à marquer aux 58e et 85e minutes de jeu. L’AS Monaco occupe la 5e place du classement et affrontera Montpellier jeudi prochain pour le compte de la 17ème journée.

A.O.