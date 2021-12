Ligue 1: Hakimi et Boufal sanctionnés

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) en France a émis un ensemble de sanctions contre des clubs et des joueurs, dont les internationaux marocains Achraf Hakimi et Sofiane Boufal.

Boufal et Hakimi ont accumulé les cartons jaunes et seront privés du prochain match avec leurs équipes. Les Marocains et 6 autres joueurs ont ainsi écopé « d’un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 14 décembre 2021 à 0h00 », annonce un communiqué de la commission.

Hakimi sera ainsi absent contre Monaco, lors du match comptant pour la 18e journée de la Ligue 1. De son côté, Boufal sera absent lors du match de son équipe, Angers, face à Clermont Foot.

M.F.