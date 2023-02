Ligue 1: but et passe décisive d’Aboukhlal contre Rennes (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant international marocain du Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal, a marqué un but dans la victoire de son équipe 3-1 face au Stade rennais, dimanche au Stadium, pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1.

Le Lions de l’Atlas a marqué le deuxième but de son équipe à la 29ème minute de la première mi-temps. Les deux autres buts du groupe Téfécé ont été l’œuvre de Raphaël Ratao (27è) et Thijs Dallinga, dix minutes plus tard.

Le Stade rennais est parvenu à réduire l’écart par le biais d’Anthony Raoult qui a marqué contre son camp à la 55ème minute. Avec cette victoire, Toulouse se positionne 11ème du classement général du championnat de France avec 23 points.

Zakaria Aboukhlal a également contribué à la qualification, mercredi, de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de France, pour la deuxième fois en trois ans.