Liga : Youssef En-Nesyri buteur face au Celta Vigo (VIDEO)

L’international marocain Youssef En-Nesyri a une nouvelle fois fait trembler les filets des adversaires ce vendredi lors du match entre le FC Séville et le Celta Vigo comptant pour la 28e journée de la Liga. Titulaire lors de cette rencontre, En-Nesyri a marqué son but de la tête à quelques minutes du terme de la première période (43e). C’est le 8e but d’En-Nesyri cette saison en championnat.

Ci-dessous, le but de la rencontre :