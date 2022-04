Liga: Xavi encense Bounou

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a fait part de sa joie suite à la victoire contre le FC Séville (1-0), dimanche, en match comptant pour la 30e journée de la Liga.

Dans des propos rapportés par Marca, Xavi s’est dit satisfait de son équipe. « Je suis très positif. Je crois au travail, à l’effort et au sacrifice et nous sommes très bons. Donc les résultats sont bons aussi », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous sommes au meilleur moment de la saison. Nous avons superbement dominé, contre la meilleure ligne défensive de la Liga. Séville est une excellente équipe et Lopetegui est un grand entraîneur. Nous aurions pu gagner avec un plus gros score, s’il n y avait pas Bounou, qui a disputé un grand match. Je suis très satisfait ».

Le portier marocain a stoppé plusieurs tentatives dangereuses du Barça, mais n’a pas pu arrêter le tir puissant de Pedri, qui a offert les trois points aux Blaugrana, désormais à la deuxième place du classement.

M.F.