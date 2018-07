Liga: voici le remplaçant de Ronaldo au Real

Désormais orphelin de la superstar, les Merengues avaient en tête plusieurs noms pour remplacer celui qui a fait leur bonheur, comme Neymar, Hazard, Mbappé, Cavani et Lewandowski. Mais il semble que les plans ont changé. D’après le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid compte remplacer CR7 par un autre joueur de l’équipe, et le choix est tombé sur Gareth Bale, héros de la dernière finale de la Ligue des Champions.

Après neuf ans de bons et loyaux services, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid et s’est engagé avec la Juventus de Turin pour plus de 100 millions d’euros.