Liga: tous les buts du Real face à Majorque (VIDEO)

Le Real Madrid a balayé le promu Majorque 6-1 mercredi soir au Santiago-Bernabeu pour la 6e journée de Liga, et reprend la tête du classement devant l’Atlético Madrid, court vainqueur la veille à Getafe (2-1).

Les Madrilènes ont contrôlé le match du début à la fin, grâce à deux buts (3e, 78e) et deux passes décisives de Karim Benzema, un triplé de l’ancien Majorquin Marco Asensio (24e, 29e, 55e), et un dernier but d’Isco (84e). Seul Kang-In Lee a sauvé l’honneur pour Majorque (24e).

S.L. (avec MAP)