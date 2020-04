Liga: six dirigeants du FC Barcelone démissionnent

Six dirigeants du FC Barcelone ont présenté, jeudi soir, leur démission en protestation contre la gestion du président du club, Josep Maria Bartomeu.

“Nous en sommes arrivés à ce point car nous ne nous voyons pas capables de changer les critères et les formes de la gestion du club face aux importants défis du futur et, en particulier, concernant le nouveau scénario post-pandémie”, souligne une lettre adressée par les démissionnaires aux supporters et aux socios du club catalan.

“Nous devons souligner notre déception face au fâcheux épisode sur les réseaux sociaux, connu sous le nom de +Barçagate+, dont nous avons eu connaissance par la presse”, relève le document.

Parmi les démissionnaires figurent l’ex-trésorier du Barça, Enric Tombas, et Emili Rousaud, vice-président et candidat à la succession de Bartomeu.

Les six dirigeants pointent du doigt l’affaire dite du “Barçagate”, ou le supposé recours par la direction du Barça à l’entreprise I3Ventures pour discréditer sur les réseaux sociaux les opposants au conseil d’administration, joueurs compris.

S.L. (avec MAP)