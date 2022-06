Liga: nouvelle distinction pour le gardien de but marocain Yassine Bounou

Le gardien de but marocain Yassine Bounou, sociétaire du FC Séville, a été élu par des milliers de fans MVP Africain du championnat espagnol au titre de la saison 2021/2022.

Cette consécration couronne une superbe saison pendant laquelle Bounou a contribué avec ses prestations à mener FC Séville à la phase de groupes de la Ligue des champions.

En plus, le portier marocain a remporté le prix du meilleur gardien de LaLiga devançant, Thibaut Courtois (Real Madrid), Andre Ter Stegen (FC Barcelone) et Jan Oblak (Atletico de Madrid), indique un communiqué de La Liga, instance en charge du football professionnel en Espagne.

Plus de 30.000 votes ont été comptabilisés en provenance du continent africain mais aussi de pays comme la France, l’Espagne ou les Etats-Unis pour ce Trophée de MVP Africain de LaLiga Santander, via lequel les supporters étaient appelés à élire le meilleur joueur africain de la saison.

Les résultats des votes ont donné une large victoire à Bounou devant notamment l’international gabonais du FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, le duo de Villarreal composé de l’ailier nigérian Samuel Chukwueze et de l’attaquant sénégalais Boulaye Dia, et le milieu centrafricain de l’Atletico Madrid Geoffrey Kondogbia.

A 31 ans, Bounou n’a concédé que 24 buts en 31 matches de LaLiga Santander. Avec un ratio de 0,77 but concédé par match le portier a permis à Séville de réussir une très belle saison.

L’international marocain perpétue une grande tradition de fantastiques gardiens africains en LaLiga, à l’image du légendaire trio camerounais Carlos Kameni, Thomas N’kono et Jacques Songo’o, ce dernier ayant remporté le trophée de meilleur gardien à la fin de la saison 1996/97 avec le Deportivo La Coruna.

« Je remercie LaLiga pour ce trophée de meilleur joueur africain de la saison 21/22. Je suis très heureux. C’est un grand honneur pour moi. Je voudrais remercier tous mes coéquipiers, le staff technique et tous les membres de Séville FC sans qui cela n’aurait pas été possible. Donc merci beaucoup et un grand salut, » a déclaré Bounou, cité par le communiqué.