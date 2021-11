Liga/Ligue 1: les joueurs africains les plus chers sont Marocains (PHOTOS)

Les internationaux marocains Achraf Hakimi (PSG) et Youssef En-Nesyri (FC Séville) ont été classés joueurs africains les plus chers de leurs championnats respectifs, à savoir la Ligue 1 et la Liga.

Selon le site spécialisé en données financières des footballeurs KPMG footballbenchmark, Achraf Hakimi a été classé premier sur 107 joueurs africains en Ligue 1, avec une valeur marchande de 76 millions d’euros.

Quant à Youssef En-Nesyri, il a été classé premier sur 25 joueurs africains avec une valeur marchande de 42 millions d’euros.

Au niveau du classement général des joueurs africains les plus chers des 5 grands championnats, les deux joueurs ont figuré au top 10. Hakimi a été classé troisième après Mohamed Salah et Sadio Mané, tandis que le natif de Fès a été classé 10e.

M.F.