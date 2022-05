Liga: le Real Madrid étrille Levante et le relègue en D2

Le Real Madrid a écrasé la lanterne rouge Levante 6-0 jeudi en clôture de la 36e journée de Liga pour le reléguer en deuxième division, grâce notamment à Karim Benzema qui a égalé Raul (323 buts) comme deuxième meilleur buteur de l’histoire du club.

Le festival de buts du Real a commencé dès la 13e minute avec un but de Ferland Mendy, puis Benzema a enchaîné avec un but de la tête à la 19e, avant que Rodrygo (34e) et Vinicius (45e) ne creusent l’écart juste avant la mi-temps.

Vinicius a scellé la victoire des champions d’Espagne en deuxième période (68e), puis s’est offert un triplé à la 84e.