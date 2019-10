Liga: le Real Madrid en tête, le Barça reprend du galon

Le Real Madrid a conservé sa place de leader du championnat espagnol (Liga) à l’issue de la 8ème journée suite à sa victoire (4-2) face à Grenade, alors que le FC Barcelone a repris sa vitesse de croisière après des journées de doute pour s’installer deuxième au classement général.

Les hommes de Zidane ont commencé le match avec fermeté en inscrivant un but à la 2ème minute par Karim Benzema, buteur du championnat avec 6 réalisations, après une passe millimétrée de Gareth Bale.

Le Real Madrid, dont le début à la Ligue de champions laisse à désirer avec une défaite et un nul, a livré une première mi-temps exemplaire en dominant le jeu et le score (3-0) grâce aux réalisations de Modric et Eden Hazard, qui a ouvert son compteur avec l’équipe merengue.

Lors de la deuxième mi-temps un pénalty provoqué par le gardien Aréola a failli lancer la remontada de Grenade qui a marqué deux buts avant de succomber à la dernière minute suite à une réalisation du Colombien James Rodriguez.

Avec cette victoire, le Real Madrid est toujours en tête du classement avec 18 points à deux unités du Barça tombeur de FC Séville (4-0) au Camp Nou.

Le Onze de Valverde, sans Griezmann resté sur le banc, a liquidé les andalous en 8 minutes (27-35 de la première mi-temps) en inscrivant trois buts grâce à Luis Suarez, Arturo Vidal et Ousmane Dembélé qui a été expulsé aux dernières minutes de la rencontre et risque de perdre le « Clasico » du 26 octobre.

Après un début difficile, les coéquipiers de Messi, également buteur, ont contrôlé la rencontre et raté plusieurs occasions de but malgré les tentatives des sévillans de revenir au score.

L’autre équipe de la capitale, l’Atletico de Madrid, n’a pas pu faire mieux qu’un nul blanc lors de sa visite à Valladolid. Malgré la décision de Simeone d’aligner un onze offensif avec Joao Félix, Morata et Diego Costa, l’Atletico a été dominé lors de plusieurs phases de jeu par Real Valladolid qui a, en plus, raté un pénalty à la 36ème minute par Sandro Ramirez.

L’Atletico de Madrid stagne, après ce nul, à la 3ème place avec 15 points à une unité de plus de Grenade révélation du championnat d’Espagne de cette saison.

Dans le bas du tableau, Leganés, qui n’a remporté aucune victoire, ferme la marche avec 2 points.

Après 8 journées de la Liga, les trois grandes équipes et candidats au titre, le Real Madrid, le Barça et l’Atletico de Madrid, confortent leurs places en tête du classement. La bataille s’annonce acharnée.

S.L. (avec MAP)