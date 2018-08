Liga: le Marocain Faycal Fajr quitte Getafe

Il découvre l’élite avec le Stade Malherbe en 2011. Après une première saison qui voit les Bleu et rouge relégués, le meneur de jeu s’impose et devient, en l’espace de deux saisons, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2, finissant l’exercice 2013-2014 avec 10 buts et 15 passes au compteur.

