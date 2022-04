La lumière est venue de Pedri pour débloquer la rencontre Barça Vs Séville. Le jeune espagnol a permis au Barça de s’imposer face au FC Séville ce dimanche (1-0) grâce à un but venu d’ailleurs. Du coup, le Barça est maintenant deuxième de la Liga, devant l’Atletico de Madrid et derrière le Real.









Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters HP