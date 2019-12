Liga: l’Atlético de Madrid privé d’une de ses stars

L’international français de l’Atlético de Madrid Thomas Lemar souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, a annoncé son club ce mardi.

Le club madrilène ne précise pas pour autant la durée d’indisponibilité de ce milieu de terrain (24 ans), qui est considéré comme l’un des principaux candidats au départ du mercato d’hiver qui débute jeudi en Espagne.

La presse espagnole a évoqué l’intérêt de Lyon et d’Arsenal pour l’ancien Monégasque en situation d’échec (9 matches comme titulaire en Liga cette saison, pour 0 but et 0 passe décisive) chez les “Colchoneros”, qui avaient déboursé 72 millions d’euros pour le recruter en 2018.

M.D. (avec MAP)