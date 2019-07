Liga: la date des Clasico Real-Barça désormais connue (PHOTO)

On connaît désormais la date du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce choc très attendu par les amoureux du ballon rond partout dans le monde sera joué le 27 octobre et le 1er mars.

C’est ce qu’a annoncé la Liga lors de la publication du calendrier de la saison 2019-2020. L’aller se déroulera au Camp Nou tandis que le retour aura lieu au Santiago Bernabeu.

Par ailleurs, le Real Madrid défiera Celta Vigo, lors de la première journée alors que le Barça jouera l’Atletic Bilbao. Le début du championnat est prévu pour le 18 août.

S.L.