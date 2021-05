Liga: Iniesta confiant pour les chances du Barça

L’ancien milieu de terrain du Barça, Andrés Inesta estime que le Barça a toutes ses chances pour remporter la Liga cette saison. « Les résultats seront avec eux pour remporter le titre », a-t-il déclaré.

Présent lors d’un événement organisé par la Liga, l’actuel joueur du club japonais du Vissel Kobe a assuré que le Barça est capable de gagner tous ses matches restants, et s’assurer le titre malgré la difficulté. « Il est vrai que lors de ces dernières journées, tout est beaucoup plus équitable. Toutes les équipes jouent pour leurs objectifs et rendent la tâche plus ardue. Mais je crois que le Barça peut compter autant de matchs restants que de victoires et obtenir le titre dans cette ligue qui est très compétitive », a-t-il confié.

Iniesta évoque le prochain match contre l’Atlético Madrid, qui pourrait se révéler décisif, comme celui de la saison 2013-2014, qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Ce match s’était terminé sur un nul, offrant ainsi la victoire au Real Madrid.

« Je me souviens de ce match comme d’une finale de la Liga. Le match avait très bien commencé pour nous, avec le 1-0, mais à la fin nous n’avons pas pu obtenir cette victoire qui nous aurait donné le titre. C’était une très grande déception, parce que gagner le titre nous a échappé lors de la dernière journée à la maison. Mais l’Atlético méritait justement de le gagner », a-t-il avoué.

M.F.