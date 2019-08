Liga: Fayçal Fajr est de retour

Fayçal Fajr est de retour en Espagne. L’international marocain vient de signer un contrat de deux ans avec Getafe, évoluant en Liga, en provenance du SM Caen.

Fajr avait demandé de quitter le club français après sa relégation en D2. Il a disputé 40 matchs dont 39 en tant que titulaire, et compte à son actif un but et 3 passes décisives, la saison dernière.

Le Lion de l’Atlas, âgé de 30 ans, avait quitté Getafe en août 2018 pour Caen (Ligue 1 française), club dans lequel il avait déjà évolué entre 2011 et 2014.

Rappelons qu’après l’élimination des Lions en CAN face au Bénin, Fajr avait déclaré: “C’est très difficile, je ne trouve pas les mots. C’est ce qui arrive quand tu ne respectes pas tes adversaires. On doit aller de l’avant”.

Et d’ajouter: “Nous ne réalisons toujours pas ce qui est arrivé. Nous avons besoin d’un peu de temps pour digérer cela. Je ne comprends pas ce qui s’est passé”.

A.A.